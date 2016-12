"Miks kultuuriministeerium korraldab üritusi, kus kremlimeelsed punaprofessorid käivad seletamas meile, et me peame vene keelt õppima?" päris Helme riigikogu infotunnis.

John Berry Moskva Higher Scool of Economicist, mis on Martin Helme sõnul Kremlile alluv õppeasutus, selgitas konverentsil, kuidas eestlased peavad õppima vene keelt.

Riigikogu EKRE liige Martin Helme kritiseeris kultuurministrit Indrek Saart selle eest, et kultuuriministeeriumile alluv Sihtasutus Meie Inimesed korraldas lõimumiskonverentsi, kus esines Kremlile alluva õppeasutuse professor, kes selgitas, et eestlased peavad vene keelt õppima.

Indrek Saar kinnitas, et Eesti riigis on põhiseaduse tasemel kokku lepitud ja seda on korranud ka loodud valitsuskoalitsioon valitsusleppes, et Eestis on eesti keel põhiseaduslikuks prioriteediks, Eesti ühiskonnast valdav osa kindlasti ka tulevikus arvab, et Eestis on üks riigikeel.

Rääkides MISA korraldatud konverentsist, sõnas Saar, et Berry ei teinud mingeid tungivaid soovitusi Eestile teise riigikeele sisseviimiseks, vaid rääkis sellest, et selle jaoks, et lõimumine oleks võimalikult edukas, on hea, kui Eesti inimesed saavad aru ka vene keelest.

"Ma arvan, et konkurentsivõime seisukohalt on see samuti tegelikult kasulik, et Eesti inimesed räägivad eri keeli. Eriti selles kontekstis, kus üks meie naabritest, kus elab 140 miljonit inimest, kasutab vene keelt," selgitas Saar.

Helme küsimusele, kas ministri arvates peaksid kõik eestlased õppima vene keelt ja oskama vene keelt või on tal teistsugune arvamus, lausus Saar, et Eesti riigis peaksid kõik õppima eesti keelt ja ta sügavalt loodab, et võimalikult paljud inimesed selle ka lähitulevikus selgeks saavad.