Eesti Panga majandusprognoos ei pakkunud kuigi palju rõõmustavat, sest majanduse peamine pidur on väga kiire palkade tõus, mis ei saa lõputult jätkuda. Ees ootab hinnatõus.

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik meenutas majandusprognoosi tutvustaval pressikonverentsil, et juba juunis hindas Eesti Pank, et inflatsioon hakkab Eestis kiiresti kasvama.

Nii on läinudki ja tõus jätkub. "Samuti toetavad kiiremat inflatsiooni valitsuse sammud," viitas ta plaanitavatele aktsiisitõusudele.

"Majanduse valukoht on see, et tootlikkuse kasv on madal, aga palgakasv kiirem. Selline erinevus ei saa olla jätkusuutlik," nentis ta. "Oleme siiski näinud märke, et palgakasv on hakanud aeglustuma."