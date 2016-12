Maaeluminister Tarmo Tamm kohtus täna Maag Grupi nõukogu esimehe Roland Lepaga.

Eesti kapitalil põhinev toiduainetetööstuskontsern Maag Grupp on sõlmimas kokkulepet Tere AS emafirma nõuete omandamiseks või refinantseerimiseks, edastas maaeluministeerium. Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp kinnitas ettevõtte soovi omandada Tere piimatööstus nii, et kõigi partnerite ja võlausaldajate huvidega arvestatakse.

"Maag Grupi juht kinnitas tänasel kohtumisel ministeeriumis, et juhul kui Maag omandab AS Tere piimatööstuse, siis põllumeestel muretsemiseks põhjust ei ole ja nende nõuded AS Tere vastu saavad kaitstud,“ ütles AS Maag Grupi nõukogu esimehe Roland Lepaga kohtunud maaeluminister Tarmo Tamm.

AS Maag Grupp koondab ettevõtteid Farmi Piimatööstus, Rannarootsi Lihatööstus, Pouttu, Avalon Foods, Maag Food, Gelid Food ja Nigula Piim.