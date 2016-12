Mis on Eesti Politsei eesmärk – kas see on asutus, kes esmajoones tagab meie riigis korda, või hoopis institutsioon, kes kasseerib kodanike taskust raha, et täita kehtestatud norme? Inimesed kipuvad otsustama ikka selle põhjal, mida ise kogenud, näinud ja kuulnud.

Kindlasti on väga suurele hulgale autojuhtidele tuttav olukord, kui eemalt politseiautot nähes tõuseb jalg automaatselt gaasipedaalilt ja kiire pilk läheb spidomeetrile. Veendumaks, et jumala eest ei ole kiirust ületatud ja politseil poleks põhjust trahvi välja kirjutada.

Kui aga jalakäija märkab pimedal ajal politseiautot või ametnikku ennast, turgatab esimesena pähe küsimus, kas helkur on ikka küljes, et politsei ei saaks trahvi teha.

Muidugi tuleb pimedal ajal helkurit kanda ja olema kaasliiklejatele nähtav, ning kehtestatud piirkiirust ei tohi ületada. Ometi peaks aru saama, et politsei teeb oma tööd, et meil kõigil oleks turvaline. Mis on siis valesti, et esimesena turgatab pähe hoopis küsimus: ega ma seadust riku?