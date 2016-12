Juba homme alustab TV3es "Eesti parima pagari" uus hooaeg. Saates osalenud Liilia lubab saates palju magusat, lõbusat, aga kindlasti ka intriige, sest saates osaleb ikkagi palju naisi!

Liilia sõnul on siiski väga tore ka see, et saates osaleb seekord palju mehi. "Ma ise olin natuke üllatunud, et mehed üldse küpsetavad, tavaliselt mehed on need kokkajad. Küpsetamises tuleb jälgida täpsust, seal ei saa nii loominguliselt visata, et ei pruugi välja tulla," rääkis ta.

Parimaks kogemuseks, mille ta saatest sai, peab ta katsetamisjulgust. "Tuleb lihtsalt julgelt katsetada kõiki retsepte. Lähtuda tuleb sisetundest, ei tohi karta!" sõnas ta.

Mida naine veel rääkis, vaata videost!