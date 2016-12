Tartu Ülikooli professor, ajakirjandusõppejõud Halliki Harro-Loit leiab, et Keskerakonna endise esimehe Edgar Savisaare uurimistoimiku avaldamine meedias pole taunitav, kuigi ideaalis võiks kajastada kohtuprotsessi professionaalselt ja põhjalikult.

Täna Vikerraadios kõnelenud Harro-Loit viitas riigikohtunik Eerik Kergandbergi seisukohavõtule, et kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt on avalikkuse huvi korral õigus sellist materjali avalikustada, vahendas ERRi uudisteportaal.

Kõige olulisem küsimus on ajakirjandusõppejõu hinnangul siiski see, kas meediaväljaandel jagub tahtmist ja ressurssi põhjalikuks kajastuseks, sest süüdistusmaterjalide põhjal uudise kokkukirjutamine on lihtsam, kui minna kohtusse, jälgida protsessi ja siis hakata niiöelda juhtumit tõlkima.

Suured kohtuasjad nõuavad Harro-Loidi sõnul väga palju analüüsi, kuid enamuse meediaväljaannete praegune ärimudel seda ei võimalda.

Kuidas ja kelle abil Savisaare protsessi materjalid meediasse jõudsid on Harro-Loidi väitel teisejärguline – tähtis on see, et kohtuasjast saaks selgust.