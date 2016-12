USAs arreteeris Omaha politsei kolm keskkooli õpilast, kes segasid kokandustunnis õpetaja toidu sisse spermat.

Politsei avalikustas, et kolm meesõpilast käisid kokandustunnist mitmel korras väljas, et kasutada vetsu, vahendab Metro.

Kõik kolm tunnistasid, et tõid spermat klassi eesmärgiga, et see saaks segatud õpetajale maitsmiseks mõeldud toidu sisse.

Kaks õpilast tunnistasid, et panidki oma sperma toidu sisse. Üks otsustas selest ettevõtmisest siiski loobuda.

Oma teo eest saavad karistada kõik kolm asjaosalist.