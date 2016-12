Pärnu lasteküla lapsed korraldasid täna kaitseväe peastaabi kohvikus Juhkentali 58 jõululaada, kus müüsid omavalmistatud keraamilisi nõusid ja ehteid.



Saadud tulust pool läheb lasteküla savitöökoja toetuseks ning teine pool lastele taskurahaks, teavitab kaitseväe poolt saadetud pressiteade.



Pärnu Lastekülas kasvab üle 40 lapse päris pisikestest pea täisealiste noorteni. Kaitseministeerium ja kaitsevägi on teinud lastekülaga koostööd alates 2009. aastast. Lapsed on külastanud Kevadtormi õppusi, esinenud koos Kaitseväe orkestri ansambliga, koos on korraldatud talvepäevi ja muid ettevõtmisi.



Jõululaada meeneid müüsid lapsed esimestel aastatel kaitseministeeriumis, alates 2013. aastast toimub laat kaitseväe peastaabis kohvikus.