Keskerakonna esimees Jüri Ratas kohtus pühapäeval Tallinnas erakonna endise esimehe Edgar Savisaarega, kes loobus invatõstukiga bussist ja autojuhist, mille kasutamist erakond endisele esimehele seni võimaldas.

Jüri Ratas nentis Delfile, et ta kohtus pühapäeval Edgar Savisaarega. "Me arutasime teemadel, mis on seotud Keskerakonnaga," sõnas Ratas. "Ja kindlasti me jätkame neid arutelusid."

