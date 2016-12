Juba teine USA ajaloos surmanuhtluse üle elanu proovis oma teise hukkamise otsuse apelleerida, kuna see olevat julm ja ebatavaline, vahendab SkyNews.

Ohio Ülemkohus otsustas hiljuti, et Broomi karistus tuleb uuesti täide viia.

Surmamõistetu advokaat leiab aga, et proovida meest teist korda hukata oleks „julm ja ebatavaline karistus, mis on USA põhiseadusega vastuolus“. Samuti tõi ta argumendina välja printsiibi, mille alusel ei tohi kedagi sama süüteo eest rohkem kui ühe korra karistada.

See argument lükati Ohio Ülemkohtus ümber, kuna mürk ei jõudnud süüaluse vereringesse ning seega esimene karistus tegelikult ei jõustunudki.

Juba teine surmanuhtluse üleelanu

Broom on juba teine ameeriklane, kes on surmanuhtluse üle elanud. 1945. aastal Louisiana osariigis istus 18-aastane Willie Francis mõrva eest teist korda elektritoolile, kuna aasta aega varem see tõrkus.