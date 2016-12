Kusjuures 17-aastasel koolipoisil on juba välja antud ka enda kokaraamat, täpsemalt pitsaretseptidega raamat, pealkirjaga "Ma armastan pitsat, pole midagi parata!". See raamat sai alguse kooli uurimistööst. "Midagi oli vaja valida. Mõtlesin, et ühendan kasuliku meeldivaga. Nii ta tekkis," rääkis ta.