Tuntud muusikute esinemised on USA presidendi ametisse pühitsemisel saanud ajapikku traditsiooniks. Väidetavalt on Donald Trump tõsistes raskustes, et ka tema tähtsal päeval mõni kuulus artist üles astuks, vahendab BBC. Praeguse presidendi Barack Obama ametisse nimetamise päeval 2009. aastal astusid üles sellise võimsa kaliibriga artistid nagu Beyoncé ja Aretha Franklin. USA uudisteportaal The Wrap väidab aga, et ei ole siiani selge, kes võiks tuleva aasta 20. jaanuaril Trumpi ametisse astumise tseremoonial oma etteaste teha. John Legend, kes on Obama perekonda mitu korda külastanud, ütles BBC-le neid väiteid kuuldes, et ta ei ole üllatunud, kuna "loomeinimestel on kalduvus kitsarinnalisust ja vihkamist mitte aktsepteerida".

Ka Zara Larsson on veendunud, et ta ei oleks mitte mingi hinna eest nõus Trumpi tseremoonial üles astuma. "Paljud tuntud artistid olid Hillary pooldajad ja Trumpi vastased. Seega ma ei teeks seda ning paljud teisedki targad inimesed ei teeks seda."

Novembris levis kiiresti uudis, et Trumpi ametisse pühitsemise päeval esineb Söör Elton John. Trumpi meeskonna väitel oleks see olnud tõestus tulevase presidendi poolehoiust homoseksuaalide suhtes. Veidi aega pärast avalduse tegemist andis aga Eltoni esindaja teada, et esitatud väide on vale. Pärast seda intsidenti on spekulatsioonide hulka kuulunud juba sellised väiksema kaliibriga staarid nagu Kid Rock ja Billy Ray Cyrus. Kuid Trumpi meeskond ei ole veel alla andnud ning nad loodavad endiselt, et 20. jaanuaril nähakse üles astumas kas Bruno Marsi või Justin Timberlake’i.