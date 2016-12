Need on näiteks:

Kui leiad poest midagi head, siis ära piirdu ühega. See on deviis millest juhinduvad paljud naised, kirjutab veebiportaal Pure Wow. Kuid, mida siis naised kõige sagedamini kipuvad hulgi ostma?

On mõned asjad, mida naised kohe kuidagi ei suuda ühekaupa osta, vaid poest koju peab tulema ikka vähemalt kahe või rohkemaga.

1. Huulepulgad. Milleks osta üks, kui saab osta mitu. Pealegi, kui tegemist on eriti hea huulepulgaga, siis reeglina võetakse see tootmisest kohe maha ja siis tuleb asuda uue ideaalse huulepulga jahile.

2. Rinnahoidjad. Kui leiad sellise, mis on mugav ja istub ideaalselt, siis on ju lausa kuritegu ainult üks osta?

3. Küünlad. Neid ei saa ju kunagi liiga palju olla?

4. Ilusaid pastakaid. Need on lihtsalt nii ilusad ja need kuluvad alati ära.

5. Teksad. Hästiistuvaid ja salendavaid teksapükse on raske leida. Seega, kui oled need leidnud, siis osta kõik ära.