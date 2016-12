Täna enne keskpäeva kontrollis politsei Viljandis Ugala ringil autojuhtide turvavarustust ja 20 minutiga tuvastati neli rikkumist, mis kõik trahviga karistatud said.

Ühel juhul oli tegemist vanemaga, kes istus kõrvalistmel, laps süles.

Politsei tuletab meelde, et turvavarustuse kasutamine on kohustuslik ja peab saama kõigile harjumuseks. Turvavööta sõitjad on selgeks ohuks mitte ainult iseendale, vaid kõigile autos viibijatele.