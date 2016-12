Elu viivad edasi ja panevad meid tegutsema eelkõige meie lapsed. Seega on arusaadav, et miks vanem sekkub, kui näeb, et tema last kaaslaste poolt kiusatakse. Kust aga võtab üks noorukite kamp julguse, et sellele vanemale kallale minna?!

Videol on näha, kuidas isa on sekkunud noorte kamba tegemistesse, kes tema poega kiusasid, vahendab Metro.

Kuigi tahaks eeldada, et noored tõmbavad täiskasvanut nähes tagasi, siis seekord see sugugi nii ei lähe.