Paljud ütlevad, et Lasnamäe kinnisvaraturul toimuv on väga hea indikaator, sest ajalooliselt on olnud siin asuvad korterid keskmisest odavamad ja palju on väiksemaid kortereid, sealhulgas ühetoalisi, kirjutab Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe.

Kuigi on erinevaid arvamusi, siis võib ka öelda, et linnalähedastel põldudel asuvas kinnisvaras on praegugi kordades rohkem õhku sees, kui piirkonnas, mille areng on viimasel kümnendil olnud Eesti kiiremaid nii elanike arvu kui ka taristu investeeringute poolest.

Kui vaadata, kui palju on Lasnamäel väljastatud ehituslubasid, siis see näitab samuti kasvu: näiteks aastatel 2013 - 2014 on Lasnamäel väljastatud ehitusload 7 korterelamu ehitamiseks kokku 370 korteriga. 2015 – 2016. aastatel on väljastatud ehitusload 16 korterelamu ehitamiseks, mis teeb kokku lisaks 1024 korterit. Menetluses on kokku hetkel 8 detailplaneeringut, kuhu on kavandatud elamuehitus, ja planeeritavate alade suurus kokku on 35 hektarit, millest suuremad arendatavad piirkonnad asuvad Kurepõllu ja Paevälja asumis.

Kui siia kõrvale lisada kõik avalikud ja meelelahutusobjektid, mis on Lasnamäele kerkinud, siis võib öelda, et linnaosa ehitus – ja kinnisvaraturg kasvab. Elanike arv küündib juba ligi 120000 inimeseni ja kasvu on kiirendanud viimastel aastatel just peamiselt munitsipaalmajade valmimine, tasuta ühistransport ja erakinnisvara-arendajate uute korterelamute arendused. Elanike arvu kasv annab omakorda võimaluse luua linnaosasse uusi töökohtasid, leida siit vajalikku tööjõudu, arendada elamuehitust kui ka investeerida meelelahutusärisse. Linnaosas on aastate jooksul kujunenud arvestatav ja valikurohke korterite järelturg.

Eelmisel nädalal võis lugeda meediast uudist, et novembris maksis Tallinna korteri ruutmeeter keskmiselt 1695 eurot, mis on 4,4 protsenti enam kui oktoobris ning kõrgeim tase alates 2007. aastast. Veerand müüdud korteritest on uued, mis näitab seda, et inimesed soovivad hüppeliselt parandada oma elamistingimusi.

Kokkuvõttes: Lasnamäe tulevikku silmas pidades on siinne kinnisvara hea valik ja keskkond muutub aasta aastalt üha paremaks ja atraktiivsemaks.