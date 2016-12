Peaminister Jüri Ratas kohtus täna Benini presidendi Patrice Taloniga, et arutada koostöö ja teadmiste vahetamise võimalusi e-Eesti teemadel ning Eesti ettevõtete kogemusi majanduse üleminekuperioodil.

Peaminister Ratas kinnitas, et Eesti eksperdid ja ettevõtted on valmis Beninile ja kõigile huvilistele teadmust ja lahendusi e-riigi ja infoühiskonna alal pakkuma. „Tervitan Benini presidendi siirast huvi ja pikka reisi Eestisse, et enda e-riigi ehitamiseks võimalikke partnereid otsida ja tundma õppida,“ ütles peaminister Ratas.

Peaminister Ratas ja Benini president Talon arutasid kohtumisel ka järgmist Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumist Elevandiluurannikul, mis jääb Eesti EL eesistumise aega järgmise aasta novembris.

Peaminister tänas Benini toetuse eest Eesti kandidatuurile ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastal 2020-2021.