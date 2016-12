Täna avaldas Tanja oma uue singli "Meie jäljed" mille autoriteks on Timo Vendt ja Tanja ise. Sõnad on samuti Tanja enda kirjutatud.

"Pala "Meie jäljed" on ilus ballaad armsa ja tähtsa sõnumiga," lausus Tanja. "See lugu räägib just sellest kallist inimesest, kes toob su ellu midagi enamat, midagi sellist ilma milleta sa enam ei kujuta oma elu ette. See on muidugi armastus."