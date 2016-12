“Seksis ja linnas” meesteõgija Samanthat kehastanud Kim Cattrall kardab haigestuda Alzheimeri tõppe, kuna tema isa suri neli aastat tagasi just selle hirmsa haiguse tagajärjel.

“Muretsen Alzheimeri tõve pärast,” tunnistas 60aastane näitlejanna ajalehele Mirror. “See röövis minult mu isa. Aga eks see kuulu DNA juurde. See on osa elust. Ja ma püüan sellele hirmule mitte nii keskenduda. Ennekõike ärgitab see elust rõõmu tundma. Tahan maksimaalselt ära kasutada aega, mil olen terve ja liikuv.”

Eeskujuks on Kimile tema ema. “Ema on 87 ja vapustavas vormis," ütleb kolm korda lahutatud näitlejanna.