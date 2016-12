Eesti Panga hinnangul on Eesti majanduse praegune peamine pidur väga kiire palkade tõus, mis ei saa lõputult jätkuda. Tuleb arvestada ka eesootava hinnatõusuga ning pole välistatud ka uus kinnisvaramull. Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik meenutas majandusprognoosi tutvustaval pressikonverentsil, et juba juunis hindas Eesti Pank, et inflatsioon hakkab Eestis kiiresti kasvama ja nii on ka juhtunud. Kasvutempo aga tõuseb veelgi, mis omakorda tähendab hindade kasvu. "Kiiremat inflatsiooni toetavad ka valitsuse erinevad sammud," viitas ta plaanitavatele aktsiisitõusudele. (Geidi Raud) "Majanduse valukohaks on see, et tootlikkuse kasv on madal, aga palgakasv kiirem. Selline erinevus ei saa olla jätkusuutlik," nentis ta. "Aga oleme näinud märke, et palgakasv on hakanud aeglustuma." Ta tõi välja, et tootlikkuse ja palkade ebakõla tähendab sedagi, et paljud firmad on nadis kasumis või suisa miinuses, mistõttu loobutakse ka paljudest investeeringutest. See omakorda mõjub halvasti Eesti ekspordivõimekusele. Eesti Panga hinnangul aeglustub palgakasv peagi viie protsendi lähedale aastas. Arvestades, et inflatsioon on umbes kolm protsenti, siis reaalpalga kasv jääb umbes kahe protsendi kanti. Võrdluseks olgu märgitud, et viimastel aastatel on reaalpalga kasv olnud 6-7 protsenti.

Kaasik märkis ka, et vakantseid täitmata töökohti on praegu palju ehk ettevõtete nõudlus uute töötajate järele on suur. Ta ütles, et tööturule lisandub siiski inimesi ka näiteks töövõimereformi tõttu. Siin on ka omamoodi paradoks – sama töövõime reformi tõttu kasvab ka töötute hulk (2019. aastaks on töötuse määr tõenäoliselt üle 10 protsendi), sest kõik inimesed lihtsalt ei leia endale võimetekohast tööd ehk neid pole kuidagi tööturul rakendada.

Kogu tööturuolukord – ka reaalpalga aeglasem kasv – viitab ka sellele, et eratarbimise kasv aeglustub. Väga kiiret langust Eesti Pank siiski ei ennusta, kuna inimesed on hakanud ka rohkem säästma ehk rahalisi vahendeid jätkub. Hansson: praegune heaolu maksab tulevikus kätte Eesti Panga president Ardo Hansson viitas taaskord suurtele palgakuludele, mis ettevõtete arenemist piirab. "Praegune heaolu maksab meile mingil määral pikemas perspektiivis kätte." Ta meenutas sedagi, et töökäsi jääb tulevikus demograafilise olukorra päras vähemaks. "Majanduskasvu võtmeküsimus on, kuidas luua olemasolevate inimestega rohkem väärtust." "Praegu seda kasvu ei näe, aga soodne pinnas on loodud. Võidakse mõelda – ahah, nüüd on õige aeg kinnisvara soetada." Ardo Hansson (Tiina Kõrtsini) Valitsusvahetuse taustal sõnas Hansson, et praegu oleme vastakuti ebamäärasusega. Eri majandusküsimusi alles arutatakse ning pole selge, mis muudatused 2018. aastal tulevad. Ta sõnas, et riigieelarve on olnud üldiselt tasakaalus või ülejäägis, ka tänavu on pilt sarnane. "Ettepoole vaadates tundub, et liigume struktuurse ja nominaalse eelarvepuudujäägi suunas," hindas ta ja nentis, et Eesti Pank eelistaks ikkagi tasakaalus eelarvet. "Miks? Lühiajaline stiimul võib lühiajaliselt majandust ergutada, aga hiljem kätte maksta," viitas ta ka valitsuse plaanile laenukoormust tõsta. Ta tõdes ka, et eurorahade kasutamises oleme toppama jäänud ja täiendavateks investeeringuteks planeeritakse riiklikke laene, mis pole otstarbekad.