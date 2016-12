Telesarjast “Tudorid” tuttav Jonathan Rhys Meyers valmistub 39 aasta vanuses esiklapst saama.

Briti näitleja elukaaslane Mara Lane teatas Instagramis, et neid on õnnistatud maailma parima kingitusega, ning illustreeris oma postitust õige kõhuka fotoga jõulutaadi seltsis. “Aitäh, Jumal,” kirjutas Mara, kes on kurameerinud Meyersiga 2013. aasta algusest saadik.

Ehk aitab isaks saamine Meyersil oma elu rööbastes hoida: filmitähel on seljataga aastatepikkune võitlus viinakuradiga.