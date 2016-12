"Lahja ja kange alkoholiaktsiisi vahe on Eestis liiga suur. Üks alkoholiliik on muutunud ülemäära kättesaadavaks ja selle liigtarbimine on mitme sotsiaalse probleemi, nagu perevägivald, töötus, õnnetused, üks põhjustaja ja loomulikult halvendab see Eesti inimeste tervist ja tõstab kulusid tervishoius," sõnas Vabaerakonna saadik Haukanõmm.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul on tervisekaitse valitsuse kavandatud lahja alkoholi aktsiisi tõusu ja limonaadimaksu rakendamisel väga nõrk argument seni, kuni maksude ja aktsiisiga teenitav lisatulu on plaanitud mitte tervise edendamise tarvis, vaid valitsuse raha ümberjagamiseks ja kingituste kinni maksmiseks.

"Sealt saadav lisatulu läheb ilmselt kavandatud tulumaksuvaba miinimumi tõstmise ja muude tehtavate kingituste katmiseks, mis on ülimalt kulukad. Tervise küsimused on kahjuks fookusest väljas,“ sõnas saadik.

Haukanõmme sõnul on haigekassa 33 miljoni euro suurune puudujääk kinnitus sellele, et haiglad vajavad püsivat lisaraha. "Järgmiseks aastaks on planeeritud alkoholiaktsiisist lisatuluna 25 miljonit eurot ja 2019. aastal juba 65 miljonit. See võimaldaks katta haigekassa suurenevad vajadused – et lühendada ravijärjekordi, anda kvaliteetsemat arstiabi ja käivitada erinevaid ennetus- ja terviseprogramme,“ ütles Monika Haukanõmm.

Limonaadimaks on kehvasti kalibreeritud