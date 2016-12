Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kristen Michali sõnul pooldab Reformierakond tulumaksuvaba miinimumi tõusu, kuid seisab vastu maksutõusule ja astmelisele tulumaksule, mida uus valitsus soovib kehtestada.

Riigikogu Reformierakonna, EKRE ja Vabaerakonna fraktsioonide juhid kutsusid peaminister Jüri Ratase kolmapäevaks riigikokku, et arutada valitsuse esitatud maksutõusu kobareelnõu.

„Jüri Ratase valitsusse kuuluv IRL-i rahandusminister Sven Sester on esitanud riigikogule eelnõu, millega soovitakse suurendada tööjõumakse, kehtestada astmeline tulumaks ja tõsta gaasiaktsiisi viiendiku võrra. Seda tehakse seadust rikkudes, maksuseaduste vastu võtmise ja kehtima hakkamise vahele peab jääma vähemalt kuus kuud, oleme selle kaitsel ühel pool rinnet ettevõtjate ja õiguskantsleriga,” lausus Kristen Michal.

„Me kutsume Ratast kohtuma opositsioonierakondade fraktsioonidega, et peaminister annaks rahandusministrile ülesande see eelnõu tagasi võtta. Tulumaksuvaba miinimumi tõusu me toetame, maksutõusu ja astmelise tulumaksu poolt me ei ole. Lisaks soovime, et valitsus loobuks ühisdeklaratsioonide kaotamisest, sellega kaotavad Eesti pered raha,“ lisas ta.

„Kasutame parlamentaarses debatis ette nähtud võimalusi selle sõnumi viimiseks ka koalitsioonierakondadeni, kui muutusi ei tule, siis oleme sunnitud valitsusele survet avaldama,“ lisas Michal.