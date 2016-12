"Helkur võib päästa elu" on reklaamlause Maanteeameti kampaaniates olnud aastaid. Ometi on politsei pidanud sellel aastal trahvi kirjutama 780-le inimesele, kes ei ole end pimedas nähtavaks teinud. Eelmisel aastal tehti trahv 980-le inimesele

Käesoleva detsembri jooksul on pimedal ajal hukkunud kolm inimest, kes jäid auto alla pelgalt seetõttu, et ei olnud juhile nähtavad ehk teisisõnu - ei kandnud helkurit.

Statsitika järgi on sügis- ja talvekuud jalakäijatele kõige ohtlikumad. Inimeste nähtavaks muutmiseks soetas politsei ligi 50 000 helkurit, millest suurem osa on ka laiali jagatud. Siiski on politsei helkurite jagamise kõrval ka inimestele trahve vormistanud.