Värske Nobeli kirjanduspreemia laureaat Bob Dylan, kel polnud mahti auhinda vastu võtma tulla, lubab kevadel Rootsis mõned kontserdil anda.

Kontserdikorraldaja Live Nation teatel esineb folgilegend 1. Ja 2. aprillil Stockholmis ning 9. aprillil Lundis, vahendab New York Post.

Dylan lükkas tagasi kutse 10. detsembri auhinnatseremooniale ja banketile, kuid kinnitas, et Nobeli komitee otsus täitis teda aukartusega. Laulja tänas Rootsi Akadeemiat, et too paigutas ta kirjandushiiglaste sekka.