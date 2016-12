Vahetevahel on võimalik juba suhte alguses aru saada, et see suhe ei vii mitte kuhugi.

Hoiatavaid märke, et teie suhtel ei ole tulevikku, on võimalik märgata juba suhte alguses. Veebiportaal Elite Daily toob välja mõned märgid, mille ilmnemisel tuleks mõelda, kas see suhe ikka tasub vaeva ära.

1. Ta ei tutvusta sind oma sõpradele. See võib viidata sellele, et ta ei näe teie suhet kui mingit pikaajalist asja.