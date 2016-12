Käik naistearstile on alati ebamugav ja mõningaseid hirme täis. Mida see arst seal all küll näeb, mida ta sellest mõtleb...Et sinu tulevased käigud naistearstile oleks mugavamad ja vabamad, siis rääkisid viis naistearsti oma suu puhtaks.

Naistearsti juurde kontrolli minnes on oluline arsti vastu aus olla. Kui ikka sügelev vagiina on sind häirinud, siis pead seda ka arstile tunnistama.

Sünnitus on ju ka verine protseduur, kuid arst saab oma tööga hakkama. Sama on ka tavapärase kontrolliga.

Palju on sul olnud partnereid, kas harrastad ka anaalseksi. Kes on su partnerid jne. Seda ei küsi arst uudishimust, vaid see aitab tal kaardistada, et millist kaitset sa suguhaiguste eest võid vajada. Samuti annab see infot, et mida tuleks kontrollida.