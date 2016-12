„Viimane sõnum. Aitäh teile kõige eest. Me jagasime paljusid hetki. Need viimased tviidid olid emotsionaalselt isalt. Hüvasti. #Aleppo“

Tuhanded tsiviilisikud on jäänud Süüria linnas Aleppos lõksu. Enamik neist on naised ja lapsed. Sotsiaalmeedia kaigub meeleheitel ohvrite viimastest sõnumitest.

Need on vaid mõned Twitteri sõnumid paljudest, mis praegu reaalajas inimeste sotsiaalmeedia ajajoontel hashtag #Aleppo all jooksevad. Ida-Aleppos on tule alla jäänud hinnanguliselt 50 000 inimest ning Vene sõjaväelased on otsustanud pommitamisel mitte pause teha.

Vigastatuid ja lapsi ei ole võimalik evakueerida. Mitmed sõnumid kirjeldavad kohutavat kaost, kus inimesed põgenevad ning tänavatel lamavad surnud ja vigastatud.