Kui sa käid jätkuvalt ringi tavalise maniküüriga, siis oled sa ajast täiesti maha jäänud. Lihtne küünelakk on out, mis out ning maniküüritrendid muutuvad järjest pöörasemaks.

Nüüd on aga ilmselt mindud asjaga tõesti natukene liiga kaugele. Nimelt on viimaseks hitiks maniküürimaailmas söödav maniküür.

Ideele tuli Uus-Meremaal elav küünetehnik ja youtuber Jessie, kes otsustas teha endale söödava šokolaadiga maniküüri. Maniküüri tegemiseks kasutas ta tumedat, valget ja karamelli šokolaadi, millega enamasti kaunistatakse kooke.

Kuidas ta sellega hakkama saab, vaata juba videost!