Kuigi enamasti kiputakse magusat ampsama just söögikordade vahel, ei ole see kõige targem tegu, toonitas Sakala Hambaravi hambaarst dr Kaja Kiige.

"Kasulikum on süüa pigem neljal, maksimaalselt viiel korral päevas ning söögikordade vahelist näksimist ja magustatud jookide joomist vältida, sest süljel kulub kolm kuni neli puhvertundi, et taastada võime happerünnaku tagajärjed neutraliseerida, ” ütles Kiige.

Pärast küpsise või puuvilja söömist loputa suu veega

Dr. Kiige sõnul sõltub happerünnaku pikkus ajast, mil toit on olnud hambaga kontaktis. Kui suud üsna kiiresti läbiva mahla- või karastusjoogi poolt põhjustatud happerünnak kestab pool tundi, siis küpsiste või kleepuvate kommide puhul võib see kesta mitmeid tunde pärast söögikorra lõppu. Seetõttu oleks mõistlik toidukord lõpetada joogiga, mis suhkrut ei sisalda ning kõige lihtsamaks ja käepärasemaks abimeheks on siinkohal vesi.Kuigi jõuluajal võib laualt või päkapikusussi seest leida ka tervislikemaid vahepalasid, näiteks puuvilju, tasub ka peale nende söömist suukeskkond veega neutraliseerida. “Koheselt hambaid pesta aga ei tohiks, sest puuviljas olevad happed nõrgestavad hambaemaili, mis hambapasta mõjul hakkab kuluma,” selgitas doktor Kiige.

Eelista vähem happelisi jooke

Kõige hambasõbralikum jook on vesi, mida tasub hammaste ja üldise tervisliku heaolu nimel sageli juua. “Muudele jookidele mõeldes võiks näiteks kohvi alternatiivina juua ka musta või rohelist teed,” tõi Kiige välja, ning lisas, et karastusjookide ja alkoholi happesuse tõttu tuleb ka nende tarbimise järel suu veega ära loputada. Jõulupidudeks on dr.Kiigel aga nipp varuks - hammastele teeb veidi vähem kahju jookide tarbimine läbi kõrre. “Loomulikult ei vähene kahju täielikult, kuid ka väiksem abi on jõulukuul tervitatud,” ütles Kiige.

Vali hambasõbralikud maiused

“Hammaste seisukohalt on parimaks valikuks šokolaad, kuna see maius sisaldab suuremas koguses rasva, mis aitab suu toidujääkidest puhastada,” rõõmustas hambaarst magusaarmastajaid. Ka kaltsiumi- ja rasvarikkad maapähklid on hammaste seisukohalt head, kuna nende söömine toidukorra eel või järel vähendab happerünnaku tugevust. Samuti on tahkel küpsenud juustul kaariest mõnevõrra peatav toime. “Juustu tekstuur soodustab süljeeritust ning aitab ka happelist keskkonda suus neutraliseerida,“ Sakala Hambaravi hambaarst.

Toidukord lõpeta ksülitooliga närimiskummi närimisega