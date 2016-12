Reisikindlustus on iga puhkuse puhul vajalik, kuid eriti aga sportlikuma ja aktiivsema puhkuse puhul nagu suusareis. Lisaks tasub pidada meeles kindlustada pagas ja varustus kadumise, kahjustada saamise või varguse eest. Kuivõrd erinevatel kindlustusseltsidel on erinevad tingimused, on mõistlik konsulteerida kindlustuspakkujaga, et leida sobivaim kindlustuskaitse pakett, mis kõike vajalikku sisaldab. Samuti peab meeles pidama valida kindlustusperiood nõnda, et kindlustus kehtiks kogu reisiperioodi vältel alates sellest päevast, mil reisi alustad ning kuni koju tagasi jõuad.

Kui oled otsustanud reisile enda suusavarustuse kaasa võtta, et kohapealsete renditasude pealt kokku hoida, siis mõtle aegsasti läbi, kuidas kogu vajaliku varustuse kaasa pakid, et see vastaks lennufirma nõuetele, seda oleks mugav tassida ning see oleks kindlalt fikseeritud, et suusad üksteise ega muu varustuse vastu ei käiks ning neid kriimustaks või kahjustaks. Võimalusel paki varustus spetsiaalsesse talispordivahendite jaoks mõeldud kotti, mis hoiab hinnalist varustust kahjustuste eest. Täiendavalt on vastavalt vajadusele võimalik lennujaamades pagasit kiletada. Tasub meeles pidada ka kohvrile oma aadress ja nimi lisada – kui pagas kaob, saab selle lihtsasti omanikule tagastada. Igasugune spordivarustus kvalifitseerub eripagasi alla, mille osas on lennufirmadel erinevad tingimused ja nõuded, mistõttu on oluline enne reisi põhjalikult nendega tutvuda ja vajadusel firmat ette teatada suusavarustuse kaasavõtmisest.

Lenda otse sihtkohta

Kui võtad nädalase puhkuse, et minna suusareisile, siis ei maksa veeta enamust ajast lennujaamas. Lenda otse sihtkohta ehk suusakuurorti lähipiirkonda, kus on väljatöötatud transpordivõrgustik kuurorti ja lennujaama vahel, et pääseksid loetud tundidega lennujaamast suusanõlvasid vallutama. Säästad aega ja raha, mis oleks läinud autorendile ning võtad oma puhkusest maksimumi.

Mine aegsasti check-in’i

Oleme eestlastena harjunud, et kodulennujaam on väike, mistõttu läheb kiiresti ning reeglina saab asjad aetud online check-in’iga, mis kiirendab protsessi veelgi. Seetõttu juhtub tihti, et suure pagasiga suusapuhkusele minnes unustavad inimesed arvestada täiendava ajakuluga, mis kulub lennujaama check-in’i lauas.

Paki kaasa vaid vajalik