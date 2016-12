Loomade rünnakud on etteaimamatud ja tihti päris julmad. Nii ka selles videos, kus rottweiler ründab koduaias 3-aastast last. Tegu on väga konkreetse näitega, et ka lemmikuid ei tohiks väikeste lastega liialt usaldada...

Lõuna-Aafrikas elav 3-aastane Marco Labbert seisab videos suure musta koera kõrval, kui koer teda ründama asub, vahendab Metro.

Rünnanud koer hammustab poissi kordi peast, kuigi laps üritab looma tõrjuda.