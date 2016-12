“Tule-Jüri-appi,” ohkas sotsist linnavolinik Hanno Matto ahastusest kohe, kui Tallinna linnavolikogu rahanduskomisjon oli eilsel istungil heaks kiitnud Keskerakonna fraktsiooni esimehe Toivo Tootseni ettepaneku eraldada linnaeelarvest Ühistupangale järjekordsed miljonid.

Keskerakondalased kütavad Matto sõnul Tallinna eelarvest järjekordsed 4,2 miljonit eurot maksumaksja raha Ühistupanka, kokku on tegevusloata libapangale välja kirjutatud juba üle 12 miljoni euro.

"Ühistupangale täiendava finantsgarantii andmine on umbes sama süüdimatu, kui ühele reklaamiärimehele partei nimel jagatud garantiikirjad, mis on ajanud Keskerakonna talle kuuluvaid varasid müüma. Kahjuks on antud juhul tegemist meie kõigi ühise rahaga,“ lisas Tallinna linnavolikogu endine revisjonikomisjoni esimees, sotsiaaldemokraat Hanno Matto murelikult.

Ühistupanga asutajaliikmete hulka kuuluvad teiste hulgas Priit Toobal, Villu Reiljan, Ester Tuiksoo ja Alar Nääme. Lisaks ka Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo ja aseesimees Lauri Laats.

„Kaalun tõsiselt pöördumist õiguskaitseorganite poole, et saada selgust, kas Ühistupangale antud garantii puhul võib olla tegemist huvide konflikti ja erakonna varjatud rahastamisega,“ lisas Matto.