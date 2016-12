Olympic Entertainment Groupi (OEG) suuromanik ja nõukogu esimees Armin Karu rääkis, et ka Eestil oleks võimalik kasiinoturismi arendada. Lätis ja Leedus see juba toimib.

"Need võimalused on olemas, aga me peame tegema kõik selleks, et inimesed tahaksid siia tulla. Et rongid, bussid ja lennukid sõidaksid. Peaksime tegema reklaamikampaaniaid, hoolitsema selle eest, et inimesed oskaksid külalisi teenindada," märgib Karu.

