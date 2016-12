Majandusminister Kadri Simsoni sõnul on senimaani sõnades tunnistatud, et alkohol mõjub tervisele halvasti ja paneb surve alla meie sotsiaalsüsteemi, aga samas justkui soovitakse alkoholi näha eelarve täitmise meetodina. "Kõike korraga ei saa," nendib ta.

"Sa kas pead tegema midagi, et inimesed vähem tarbiksid ja alkohol poleks nii kättesaadav või siis pead ütlema, et sellest me oma eelarvet täidamegi. Piirikaubandus on kindlasti probleem piiriäärsetele aladele ja näen seda ka laiemalt. Vajab mõtlemist, kuidas neid piirkondi aidata," ütles minister.

