Erinevad keskkonnaühendused on algatanud uue teavituskampaania Eesti Metsa Kaitseks, mille eesmärk on eestimaalasi teavitada metsade hoidmise tähtsusest, kutsuda üles aktiivselt kaasa mõtlema ja metsapoliitikat mõjutama.

Veebilehel metsakaitseks.voog.com saab iga huviline lugeda põhjalikku ülevaadet Eesti metsade murekohtadest ja kriitikat praegusele metsanduspoliitikale. Liikumine kutsub üles olema aktiivne sotsiaalmeedias ning jagama temaatilisi postitusi Eestimaa Looduse Fondi Facebooki lehel. Näiteks on ELF postitanud foto ürgmetsast ja palunud lehe jälgijatel kirjeldada, mida vana mets nende jaoks tähendab. Nädal aega tagasi tegid pöördumise metsade kaitseks mitmed avaliku elu tegelased, kuid see oli Eesti Metsa Kaitseks algatusest eraldi korraldatud.

Pöördumise järel on algatatud allkirjade kogumine petitsioon.ee veebikeskkonnas. Sellised ettevõtmised on metsasõprade jaoks teretulnud.

ELF-i juhatuse esimehe Tarmo Tüüri sõnul peituvad praegu Eestimaa looduse suurimad ohud põlevkivienergeetikas ja viimase kümnendi metsanduspoliitikas. Tema sõnul on Keskkonnaministeeriumi tähelepanu metsapoliitikas eri huvidega arvestamise vastu olnud seni liiga vähene. Selleks oleks hea, kui käima läheks kodanike suurem aktiivsus metsaasjade arutamisel, sealhulgas ka postituste jagamine ja diskussioonide algatamine sotsiaalmeedias.

Igapäevaelus võib iga poeskäija puidust tooteid ostes otsida spetsiaalset FSC-märgist. See on tähiseks, et toode pärineb hästi majandatud metsast või on valmistatud taaskasutatud materjalist. Näiteks on suur osa Tetra Pak pakendeid tehtud vastava sertifikaadiga materjalidest.