Birmas turgu külastanud teadlane leidsid ühelt letilt umbes 99 miljoni aasta vanuse ülihästi säilinud dinosauruse jäänuse.

Sauruse sabaots oli säilinud koos saba ehtinud sulgedega suures merevaigutükis, kirjutas cnbc.com. Oluline pole ainult leid ise, vaid ka see, et see toetab teadlaste seisukohta, et paljude dinosauruste kehad olid kaetud hoopis sulgede, mitte soomustega. Dinosaurustest põlvnevad meie maakeral praegu elutsevad linnuliigid.

Hiina teadlane Lida Xing avastas haruldase eseme Birma merevaiguturult ja palus oma tööandjal, Dexu Paleontoloogiainstituudil see kohe ära osta. Uuringute käigus selgus, et sabaots oli kunagi tõesti olnud dinosauruse, mitte linnu küljes. Saba omanik oli teropoodide hulka kuuluv Coelurosauria – pisike kahel jalal kõndiv lihasööja-saurus, kelle kaugemaks sugulaseks on türannosaurus. Hoolimata sulestikust oli tegemist lennuvõimetu loomaga. Arvatakse, et ürgaegsete loomade esimestel sulestikel võisid olla hoopis teised eesmärgid kui olla abiks lendamisel - seda oli tarvis maskeeringuks ja paarilise leidmiseks.