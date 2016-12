KOHTUMINE: Psühhiaater Jüri Ennet ütleb, et tänu suurusluulu all kannatavatele patsientidele on tal õnnestunud kohtuda kuulsustega, keda ta muidu ei oleks eluski tundma õppinud. (Täname kumu loa eest pildistada artikli illustratsiooni nende ruumides.) (Jörgen Norkroos)