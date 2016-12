Veronika Portsmuth esitles Tallinna Niguliste kirikus jõuluplaati "Ood jõulule". Plaadil kõlavad armastatud eestikeelsed jõululaulud Euroopa Kultuuripealinna Segakoori, solistide ja kooriansambli Ring esituses, pakkudes kuulajale jõuluaega sobivat uut ja vana südamlikku jõulumuusikat.

Kõrvuti igihalja jõuluklassikaga nagu Franz Xaver Gruberi "Püha öö" ning Jean Sibeliuse "Ei ihka au ja hiilgust ma" onkergemuusika vallast esindatud Eesti autorid nagu Uno Naissoo, Igor Garšnek ja Heini Vaikmaa. Esmakordselt on võimalik helikandjal kuulata Kristo Matsoni "Lumehelbed" ning Rasmus Puuri "Püha öö, vaikne öö".

Plaadi nimilooks on koori tenori Ants Lusti kirjutatud "Ood jõulule", mille kooriseade tegi Kristo Matson.

Veronika Portsmuth ütles, et plaat salvestati tänavu augustis ühel nädalavahetusel Tori kirikus. Plaat on lsutunud ülimenukaks - enamus tiraažist on paari päevaga läbi müüdud.

"Ood jõulule" on Eesti kooriühingu aastapreemiate kooriplaadi kategooria nominent. Koori peadirigent ja kunstiline juht Veronika Portsmuth, PhD, on Eesti kooriühingu aastapreemiatekooridirigendi kategooria nominent.