"Tahtsin appi karjuda, aga mitte ühtki inimest ei olnud!" räägib vanem naine Maia, kes langes suvilas agressiivsete tõmmut verd potimüüjate küüsi. Naine tahtis põgeneda, kuid müügimeeste auto oli pargitud värava ette nii, et mööda sellest ei saanud. Ka naabreid polnud kodus. Hiljem vägisi müügimeeste autosse sunnitud Maia tundis oma elu pärast suurt hirmu: "Mul oli kogu aeg selline tunne, et nüüd ta lajatab mulle millegagi kuklasse!"

25. novembri lõunal, kui Sakus elav Maia läks oma suvilat kütma, pani ta värava ettevaatlikult lukku. Puuriida juures seistes märkas vanem naine lähenevat halli sõidukit, kus istusid kaks tõmmut meest, ülikonnad seljas.

Üks neist tuli autost välja, ulatas käe ja ütles aktsendiga vene keeles: "Tervitusi Gruusiast! Me tuleme Saku instituudist presentatsioonilt. See presentatsioon lõppes ära ja siin elab meil tuttav. Aga ta ei ole veel koju jõudnud: me ei saanud tema juures sisse. Me tuleme teile!"

Naine püüdis meest veenda, et tal pole presentatsiooni tarvis, kuid mees ei jätnud jonni: õues ei saa ajakirja lehtigi keerata. Naine tunnistab, et ta ei osanudki muud ette võtta, kui võtmeid otsima minna. Veel enne värava avamist hakkas võõras rääkima rahast: seda tema ei taha. Tagatipuks tõmbas mees taskust terve paki kokkuvolditud 50euroseid.