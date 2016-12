Rookatusega palkmaja lahvatas leekidesse kui püssirohutünn.

Läänemaal põles nädalavahetusel pea maani maha talu, mille renoveerimisele oli perekond Tehver pühendanud aastaid. Paraku polnud hoone kindlustatud. "Ise olime rumalad," ohkab pereema Julia. "Põlengut poleks eales osanud ennustada."

"Haarasin tütre sülle ja jooksime välja, ei jõudnud talle isegi saapaid jalga panna." (Teet Malsroos)

Julia ja Andres Tehveri kodu asub Jaakna külas. Uhke kompleksi pärl oli sajandeid vana taluhoone, mida kattis rookatus. Möödunud laupäeva hilisõhtu oli nagu iga teinegi – Julia ja Andres vaatasid televiisorit, viieaastane peretütar Olivia magas ja neljajalgne sõber, Inglise buldog Faraon soojendas end ahju ligidal.

Ühtäkki tunti kerget kärsahaisu ja kuulda oli praginat. Kohe saigi selgeks, et maja ühes otsas on tuli lahti. Taoline rookatusega palkmaja on kui püssirohutünn – kui tuli lahvatab, levib see imekiiresti.