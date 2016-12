"Kõige parem bussijuht. Alati kontrollib, et ega keegi ei jookse. Ja kui jookseb, siis ootab ära," iseloomustab rahulolev reisija bussijuht Rudolfit, kes on võitnud paljude tallinlaste südamed.

"Tulen peatusesse, vaatan. Ahaa! Jookseb, see on minu reisija! Peaaegu kõik on tuttavad," naerab staažikas bussijuht Rudolf Kiviking, kes on Tallinna linnaliinibussi roolinud juba 29 aastat.

"Mina ütlen kohe tere. Mõnikord tulevad uued inimesed, kes mind ei tunne, ja on natuke uudishimulikud: oih, mis ta ütles tere või? Siis tuleb neil ka lai naeratus näole."

Tallinlased teavad Rudolfit kui sõbralikku ja positiivset bussijuhti, kes naeratuse saatel tervitab reisijaid ning soovib neile ilusat päeva või head õhtut. Mehe sõnul peab reisijatesse hästi suhtuma, sest siis on kõigil hea tuju. "Ma ei vea puukoormat," naeratab ta.