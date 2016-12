„Ekspertiisi ajal psühholoog küsis mult seda, et te kirjutasite selle teksti. Ma ütlesin jah. Avaldasite? – Jah. Politsei käskis maha võtta, võtsite? Ma ütlesin jah. Siis avaldasite uuesti? Ma ütlesin, et mina ei ole seda Eestis avaldanud. 47 kultuuritegelast avaldas ja mina avaldasin seda vaid Ameerikas. Psühholoog küsis mult: aga miks teie ainsana kohtu all olete?“ jutustas Kender ja jätkas: „Ma küsisin täpselt sama prokurörilt. Selle peale prokurör ütles, et mul on vandenõumaania või vandenõuteooria ja palus psühhiaatrilist ekspertiisi.“ Kender lisas: „Ma julgesin küsida, miks on valikuline kohtumõistmine.“

„Mu sõbrad ütlevad, et inimene, kes tegeleb kirjandusega ja kes võitleb sõnavabaduse eest, see peab olema dostojevskilik idioot,“ kommenteeris Kender enda tunnistamist vaimselt terveks psühhiaatrite poolt. Ta rääkis, et psühhiaatriline ekspertiis oli prokuröri nõudmine, millega kohtunik kaasa läks.

Kirjanik Kaur Kender , kelle kohtu nõudel tehtud psühhiaatriline ekspertiis tunnistas vaimselt terveks, ütles ETV „Ringvaates“, et ta seisab selle eest, et sõnavabadus ilukirjanduses on absoluutne. Kender ei loo tuleviku suhtes illusioone ning valmistub vangi minema.

Oma äkkvihahoogudest rääkis Kender, et ta oli prokurörile öelnud, et meeleolud on väga kõikuvad ja kui tal tuleb jälle raevuhoog, siis ta kirjutab. „Raevuhoog on täiesti elementaarne asi, mis peaks inimesel peal käima, kui ta on ebaõiglaselt kohtu all. Kui ei käi, siis ma arvan, et on tegu psühhopaadiga,“ rääkis Kender. „Tundub, et psühhiaater ja psühholoog olid sellega nõus.“

Kender selgitas, mis on raevuhood: „Kui sa oled ikka täiesti vihane, sul tuleb sihuke jõuetu viha ja kus sa saad aru, nagu praegu, ma olen kaks aastat oma elust raisanud selle peale. Ma saan aru, et on veel mitu aastat ees, ei ole lootust ka, et see ära lõpeb.“

Kender ütles, et käib kohut selle nimel, et eesti keeles saaks julgelt ükskõik mida kirjutada. „Selles keeles, kus nagunii on kõige nõmedam kirjutada, kogu aeg on lugejaid üha vähem,“ rääkis Kender ja lisas, et nüüd on siis lugejateks politsei, prokurör ja kohus, mis teda meeletult vihastab.

Psühhiaatriline ekspertiis viidi läbi kohtusaalis. „See oli ainus kord sellest kohtusaalis, kus mind ei koheldud nagu nõrgamõistuslikku idiooti,“ ütles Kender. „Mind koheldi nagu normaalset inimest.“ Kender kiitis, et psühhiaater ja psühholoog olid inimlikud.

Kender rääkis, et talle pandi diagnoos nõukogude ajal, panijaks psühhiaater, isa sõber, ning tänu sellele pääses ta sõjaväest.

Saates loeti ette ka katke ekspertiisi tulemusest: „Kaur Kenderil ei esine isiksusehäireid. Kaur Kenderil ei esine kognitiivseid defitsiite.“ See aga tähendab, et kui kirjanik Kender süüdi mõistetakse, siis läheb ta vangi.

Kender valmistub juba vanglaeluks ette ja kaalub, kas seal õppida aednikuks, keevitajaks või õpib mingi muu ameti. Ta on kindel, et ta mõistetakse süüdi, öeldes, et justiitsministeeriumi statistika järgi saavad 99 protsenti kohtusse jõudnud asjadest süüdimõistva otsuse. „Mul on üks protsent, et mind ei mõisteta süüdi.“

Kender ütles, et ta ei tea, millal kohtupidamine tema üle jätkub. „Kohus ei ole seda öelnud, millal järgmine istung on.“

Ta avaldas kahetsust, et nii palju aega läheb praegu kohtu peale, selle asemel, et arendada nihilist.fm-i.

Kenderi soovitus noortele on, et kirjutagu inglise keeles. „Minu prokurör ja minu kohtunik ei saa sõnagi inglise keelest aru,“ ütles Kender ja lisas: „Ingliskeeles te olete kaitstud.“

„Eesti vabariik ei suuda ühegi teise riigi kirjandust hävitada, aga Eesti oma suudab. Siin sa oled kaitsetu,“ ütles Kender.

Hulluksminemise tunnet oma raske elu pärast Kenderil ei ole. Ta ütles, et tal on sõpru, kellel on palju raskem ning keda on ilma asjata hullumajas hoitud. „Nii palju on mul mõistust peas, et saab palju-palju hullemaks minna.“

„Ma ei saa mitte midagi kokku leppida, sest ma ei ole rikkunud ühtegi seadust, ma ei ole teinud mingisugust pornot, ma teen oma kirjandust,“ arvas Kender kokkuleppemenetluse võimalusest. „Kui sa vaatad seda prokuröri avakõnet, siis ta ütles, et sõnavabadus ilukirjanduses ei ole absoluutne. Ma seisan selle eest, et on absoluutne, sest kui nad mõistavad mind süüdi, siis järgmisena mõistavad nad süüdi, kelle kohta nad ütlevad, et see tegelane siin õhutab rahvusvahelist viha, see tegelane õhutab vägivalda. Sa ei saa seda ühelegi kirjanikule öelda – tegelased võivad teha ilukirjanduses kõike. Ja see on nii.“