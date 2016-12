"See on minu elus toimunud arvatavalt suurim muutus – olen märganud endas õrnu toone, mis varem kuhugi kadunud olid," kirjeldab muusik Stig Rästa, kuidas pisitütre sünd kahe kuu eest tema elu on muutnud. "Kogu oma õrnuses on meie Lumi peaasjalikult minu süles, sest minu esmatöö ongi väiketütre magama laulmine – mul tuleb see arvatavalt paremini välja kui teistel."

KAKS AUTORIT: Eurolaulik Stig Rästa ja tema muusikakasvatajast ema Ülle Rästa. Ema Ülle võttis endale peaasjalikult laulusõnade autori rolli, mõned viisijupidki on temalt pärit. (Stanislav Moškov)

Jah, meie eurolaulikul Stig Rästal on vedanud mitu korda. Kõigepealt selle poolest, et vanemad on kinkinud oma pojale särava lauluhääle. Kindlasti ka seepärast, et Stigi ema Ülle on lasteaias muusikakasvataja.

Ning sellegi poolest, et nüüd on eurolava asemele vähemalt ajutiselt tulnud kahekuune Lumi oma tahtmistega, millest üks kõige tungivamatest on katkematu laulujupp kõrva ääres. Selle autoriks on tavaliselt ta oma isa.

Nendest lauludest 13 on saanud Stigi esimeseks laste karaokeraamatuks "Tõeline muinasjutt", mida ta nädalavahetusel koos ema Üllega esitles. Eelkõige just kõige väiksematele lugejatele.