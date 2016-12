Vanem abielupaar sõidab Itaaliasse ja otsustab einestada restoranis. Nad uurivad tükk aega menüüd, püüdes mõistatada, mis võiks eksootiliste nimetuste taga peituda. Lõpuks tellivad nad cecchettit.

"Kahjuks on see võimatu," vastab kelner. "Cecchetti on restorani peremees."