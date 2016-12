President Kersti Kaljulaidi kutsel kogunes täna Kadriorus Jääkeldris Riigikaitse nõukogu, et arutada energia varustuskindluse küsimusi.

"Eesti elektrienergia varustuskindluse suuremaks tagamiseks on vajalik olla igakülgselt lõimitud Euroopaga. Selles suunas oleme kogu aeg stabiilselt liikunud, kuid Eesti elektrisüsteemide Euroopaga sünkroniseerimise protsess on jõudnud järgmisesse faasi, kus on kasulik arutada ja teha konkreetsed plaanid lähiaastateks. Samuti peame valmistuma uueks EL programmperioodiks ning kokku leppima, milliseid on prioriteetsed investeeringud selles valdkonnas,“ ütles president Kaljulaid.

Riigikaitse nõukogu on nõuandvaks organiks Vabariigi Presidendi juures ning nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele.

Nõukogu koosseisu kuuluvad Riigikogu esimees, peaminister, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister ning kaitseväe juhataja. Nõukogu arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust.