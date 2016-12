Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum loob Eesti Muusika Kuulsuste Koja, et koguda EV100 raames valmiva uue näituse jaoks kodumaiste muusikatähtede mälestusesemeid. ETV "Ringvaade" on näituse valmimise juures ning toimetaja Karmel Killandi on kogunud muusikutega juhtunud lõbusaid lugusid.



"Meie armastatud muusikutel on ikka väga palju lõbusaid lugusid rääkida!" kinnitas Karmel Killandi ja heitis valgust sellele, missugused säravad lood televiisorisse jõuavad, vahendas Eesti Rahvusringhääling.



Sel nädalal jõuavad "Ringvaate" vahendusel vaatajateni mitmed toredad mälestused. Nii selgubki, et "Hea tuju laul" koos Anne Veskiga võib tuua G. Otsa nim. muusikakooli bändile parimad eksamihinded. Kui salvestati kohtumisõhtut Anne Veski, Olavi Pihlamäe ja Reet Linnaga, pidi Otsa kooli bänd esitama ka Anne Veski laule. Ansambel harjutas parasjagu, kui Anne Veski haaras mikrofoni, läks lavale ja nõustus poistega laulma. Kogu esitus kukkus välja veatult ning järgmisel hetkel öeldi ansambli poistele, et kõik nende veerandihinded on sel puhul tunnistatud maksimaalseks.

Ansambli Justament põhiliige Jaan Elgula on aga uskumatult hea mäluga muusik: tal on peas mitte ainult Justamendi, vaid ka teiste lauljate repertuaari kuuluvad lood. Nii meenutabki ta juhtumit, kui enne esinemist helistas talle ähmi täis Ivo Linna ja küsis "Michelangelo" teise salmi sõnu. Jansa aitas Ivo hädast välja ning laul sai ilusti esitatud.

Igihaljas Els Himma läks aga kord lavale uhke pärlitega kaetud kostüümiga ja pärast esimest veetlevat tantsupööret lendasid pärlid loožis kontserti jälginud Ungari presidendile vastu pead.

Humoorikaid lugusid Eesti muusika kuulsustega näed juba täna, aga ka järgnevatel õhtutel ETV "Ringvaates" algusega kell 19.00.