Putin tahaks väga, et Euroopa Liit laguneb, sest siis saaks ta pidada läbirääkimisi iga riigiga eraldi. Samuti usub Venemaa president, et tal õnnestub parem- ja vasakradikaalide abil neid riike mõjutada.

Saksamaa valitsust alates 2005. aasta 22. novembrist juhtiv Merkel aga segab Putini plaane. Seisab ju Merkel tugevalt nii ühinenud Euroopa kui ka kogu vaba demokraatliku maailma kaitsel. Teda saab pidada viimaseks tõeliseks stabiilsusankruks läänes.

"Merkel seisab vana Euroopa eest, niisuguse Euroopa eest, mis Venemaale ei meeldi. Ta toetab eurot, samuti sanktsioone ja Euroopa Liidu toetust Ukrainale.

Merkel tunneb Venemaad nii hästi, et ta ei lase end petta või end Venemaa liitlaseks muuta, nagu juhtus Saksamaa eelmise liidukantsleri Gerhard Schröderiga," selgitas ajalehele Bild Putini pahameele põhjusi Venemaad hästi tundev Gustav Gressel.

Seetõttu soovib Putin toetada kõiki neid jõudusid, kes on Merkeli vastu. "Saksamaa on Putini prioriteet. Ta sooviks, et Saksamaad juhiks poliitik, kes on tema suhtes hästi meelestatud.

Seda, mida kunagine Nõukogude Liit sõjalise survega ei suutnud, soovib Putin saavutada korruptsiooni ning poliitika ja meedia manipuleerimisega," arvab Saksamaal elav Vene ajakirjanik ja sotsioloog Igor Eidman.

Saksamaa asub Kremli infosõja fookuses

Ka Rootsis töötav Saksa teadlane Anke Schmidt-Felzmann on kindel: Saksamaa valitsus eesotsas Angela Merkeliga on juba praegu Putini infosõja fookuses.

"Saksamaal on Euroopa Liidus juhtroll. Samuti on Saksamaa majanduslikult ja poliitiliselt oluline NATO liikmesriik ja tähtsaim Venemaa kaubanduspartner Euroopas.

Seetõttu on praegune Saksamaa valitsus Putinile segav tegur oma huvide realiseerimise teel. Kreml paneb kõik mängu, et purustada Saksa valijate usk Saksamaa demokraatiasse," ütles ajalehele Bild julgeolekuküsimuste ja infosõdade uurimisega tegelev Anke Schmidt-Felzmann.

Ta lisas, et Kreml võtab Saksamaa parlamendivalimiste lähenedes kursi Angela Merkeli avalikule diskrediteerimisele. Samal ajal on oodata, et Kreml asub Saksamaal massiivselt toetama neid jõudusid, kes toetavad aktiivselt Kremli huve, nagu näiteks sanktsioonide tühistamist.

Putini strateegia saab lühidalt kokku võtta järgmiselt: nõrgestada tuleb nii Angela Merkelit kui ka Euroopa Liitu tervikuna ning samal ajal tugevdada Merkeli kriitikuid ja Euroopa Liidu vastaseid.

Kui uskuda Saksa eriteenistusi, siis on Kremli hübriidsõda Saksamaal juba alanud. Sellest annavad tunnistust küberrünnakud ning Venemaa dirigeeritud propaganda- ja laimukampaaniad, mis on suunatud Saksa ühiskonna destabiliseerimisele.