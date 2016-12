Riia munitsipaalpolitsei videojälgimiskeskuse töötajad märkasid läinud reede varahommikul pisut enne kella kuut Vabadussamba jalamil seksivat paari, vahendab Bild Online.

Sündmuskohale saadeti kohe patrull. Politseiauto saabudes oli paar seksimise juba lõpetanud. Selgus, et tegemist oli 23aastase sakslase ja 21aastase hispaanlannaga.

KALLIS LÕBU: Valvekaamera jäädvustas läinud reede varahommikul Riias Vabadussamba jalamil seksinud paari. Politseipatrull pidas 23aastase sakslase ja 21aastase hispaanlanna kinni. Mõlemal tuli pisihuligaansuse eest maksta 250 eurot trahvi. (Riia PP)

Nad tunnistasid, et otsisid teravaid elamusi ja otsustasid just seetõttu seksida vabas õhus keset väljakut. Noored lisasid, et nad ei teadnud selle 42 meetri kõrguse monumendi tähendust ja tähtsust.