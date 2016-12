Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda juhatuse esimees : Põllumajandusmaa ja mets on oluline ressurss, mille kasuta­mine annab riigile võimaluse majanduskasvu soodustamiseks, riigieelarve tulude suurendamiseks, ekspordi arendamiseks ja maal töökohtade kindlustamiseks. Loodame, et uus maaeluminister asub tihedasse dialoogi põllumajandus- ja toidusektori esindusorganisatsioonidega, et Eesti eeldusi võimalikult hästi ära kasutada.

Viimastel aastatel on kodumaist toidutootmist räsinud sügav kriis, seetõttu on esmajoones oluline kindlustunde taastamine sektoris. Koalitsioonilepingus on selleks loodud olulisi eeldusi – näiteks on uus valitsuskoalitsioon lubanud taastata riigisiseste üleminekutoetuste maksmise põllumajandustootjatele. See on väga oluline, et tagada meie tootjatele võrdsemad konkurentsitingimused Euroopa Liidu ühisturul. Luua tuleb tõhusad riskijuhtimise meetmed, seejuures on oluline seni toppama jäänud äriühingu loomine sihtasutuse Maaelu Edendamine juurde.